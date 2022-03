El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado muy claro al defender la oferta de su partido al PP para formar una coalición en Castilla y León, que rechazan los de Alfonso Fernández Mañueco. Ante esto, ha reiterado que no apoyará la investidura del popular."El PP sabe desde el principio que no podemos admitir ningún tipo de desprecio ni humillación a nuestros votantes. Parece que el PP tiene una obsesión con minusvalorar la importancia de Vox, no sabemos si tiene algo que ver con declaraciones ayer de (Alberto Núñez) Feijóo apostando por algún tipo de acuerdo con el PSOE", ha señalado. En su opinión, "es el PP quien tiene que dar explicaciones, por nuestra parte el marco de negociación está claro y es el PP el que tiene que decir qué es lo que le molesta de esta oferta".