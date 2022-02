Guerra dialéctica, construcción de mensajes. Forman parte del arte de la política. El presidente del Gobierno aprovecha la situación y ofrece, de nuevo, la abstención del PSOE a cambio de un cordón sanitario a VOX. Y ahora le toca al PP y a los pactos con Bildu del presidente. En medio los socios del Gobierno de coalición y de investidura. Unos advierten al presidente, otros como los nacionalistas vascos le piden al PSOE que se abstenga. Santiago Abascal en su escaño y de esta polémica ni palabra. No lo hace aquí pero sí lo hace horas más tarde en Murcia. Nueva presión. Si Vox no está en el Gobierno, votarán en contra de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Así que a pesar de los hechos ciertos, como que el PP ganó las elecciones, en el partido se siguen escuchando diferentes voces. En esta ocasión, la del portavoz nacional de los populares José Luis Martínez Almeida, que no coinciden con la dirección de Génova.