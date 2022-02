El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y candidato de Ciudadanos a la presidencia en estas elecciones regionales, Francisco Igea, ha acudido ya a depositar su sufragio en el colegio electoral. Tras ejercer su derecho al voto aseguraba a los periodistas allí congregados que afrontan “con mucha ilusión” esta jornada electoral. Espera de los ciudadanos que “dejen bien claro que no puede triunfar la mentira y la deshonestidad”. “Es una ocasión para que los ciudadanos de esta comunidad le digan a la política y a la política en general y a la política nacional que no se puede utilizar esta comunidad, los intereses de los ciudadanos de esta comunidad, en beneficio de una causa que no tiene que ver con lo que hoy se decide aquí”, añadía el líder naranja castellanoleonés. “Espero que triunfe la moderación, que triunfe el acuerdo y que salgamos de estas elecciones con una comunidad abierta al diálogo y no metida en dos trincheras”, sentenciaba.