A 18 días para la repetición automática de las elecciones y ante la situación por la pandemia, Esquerra lanza la fórmula: Gobierno en minoría, junto a las CUP, y con guiño a los Comunes, a Podemos. Aragonès deja la puerta abierta a Junts, que aportaría los 4 votos necesarios para una investidura soberanista, si es que no se suma finalmente. Pero, advierte Puigdemont: "No nos dejaremos pisar". Los Comunes no entienden el empeño de Esquerra por convencer a Junts. "Tenemos el parlament más progresista de la historia y hay alternativa progresista", asegura Albiach. A la crisis social y sanitaria, alternativa que pretende encabezar el PSC. Con Illa de presidente como ganador de las elecciones.