El marido de la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, ha negado hoy en sede judicial haber hecho pagos en negro al PP y dice que los apuntes de Bárcenas con su nombre serán de otras personas. "Yo no soy ninguna de esas dos personas", asegura el empresario, que ha añadido: "López H. puede ser una persona perfectamente, podría ser López Hernández, por ejemplo, y López Hierro debería ser otra persona, no tienen por qué ser la misma".