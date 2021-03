El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado hoy que "las infantas no le han quitado la vacuna a ningún español" y considera que su vacunación en Abu Dabi es un "asunto privado" que nada tiene que ver con la monarquía. "No conviene mezclar a la monarquía con este asunto privado porque desde 2014 las infantas no son familia real sino familia del rey...No es una cuestión ni de monarquía ni de ejemplaridad...Las infantas, no se han aprovechado de su condición ni le quitado la vacuna a ninguna español", ha enfatizado tras inaugurar una plaza en la capital.