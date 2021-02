Con el 98% de los votos escrutados el PP cosecha el peor resultado de su historia y pasa de cuatro a tres escaños. Los populares se sitúan a la cola de los partidos no independentistas y no solo no consiguen tener un grupo parlamentario propio, sino que pierden uno de los diputados que ganaron en 2017. El presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández ha comparecido para analizar los resultados y lo primero que ha hecho ha sido felicitar a los socialistas por su victoria en votos. Asimismo, ha lamentado los resultados obtenidos: "Nuestro resultado es muy malo porque no hemos logrado los dos objetivos que nos habíamos marcado inicialmente que era crecer y crear grupo parlamentario".