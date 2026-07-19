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Así trabajan los drones de la Policía Nacional en Murcia
La Unidad Aérea de la Policía Nacional se ocupa, en la Región y fuera de ella de «labores de vigilancia, búsqueda de personas desaparecidas, control de grandes eventos, inspección de zonas de difícil acceso y apoyo en situaciones de emergencia, siempre dentro del marco legal vigente», detalla su jefe, al tiempo que un dron vuela junto a los pájaros sobre la Catedral de Murcia. Más información