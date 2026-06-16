L.O.

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Rescatan en Murcia a una perrita abandonada en una acequia con un ladrillo atado al cuerpo

Una pareja rescató en Llano de Brujas a una perrita abandonada en una acequia con un ladrillo atado al cuerpo y a un cachorro que estaba a pocos metros, empapado entre la vegetación. El vídeo del rescate, difundido por el activista Manuel García, supera las 57.000 visualizaciones y ha generado una fuerte indignación en redes sociales. Ahora se busca información para identificar al responsable del abandono. Más información