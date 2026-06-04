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Los audios de las instrucciones y las reacciones de los trabajadores del servicio de Parques y Jardines de Murcia

Los empleados del servicio municipal de Parques y Jardines recibieron el pasado miércoles la orden, vía grupo interno de WhatsApp, de asistir a uno de los actos enmarcados en el Tour del Talento celebrado en Murcia en el que participaba el concejal Pepe Guillén. Así lo denunció el PSOE y lo demuestran los audios recopilados por La Opinión, en los que se ha distorsionado la voz de los empleados para salvaguardar su identidad. En ellos se recogen las instrucciones de una de las responsables del servicio, así como varias reacciones de los operarios al recibir la noticia. Más información