L.O.

Así será el centro integral de seguridad de El Palmar en Murcia

El futuro centro integral de seguridad de El Palmar avanza con la aprobación del proyecto básico de obras. La infraestructura, que se ubicará en la avenida de Las Palmeras, reunirá en un mismo espacio a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el Centro de Coordinación de Emergencias, dando respuesta a una “demanda histórica”, según el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona. El contrato saldrá ahora a licitación con un presupuesto de unos 3,5 millones de euros y la previsión municipal es que pueda adjudicarse en uno o dos meses.

El edificio principal tendrá 2.169 metros cuadrados, tres plantas y semisótano, además de dos naves exteriores para los servicios de emergencias. Incluirá comisaría, zonas de formación, sede de Protección Civil, sala de coordinación con capacidad para 30 operadores, garaje, vestuarios, gimnasio, almacenes y espacios para vehículos de bomberos y Protección Civil.