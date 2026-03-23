El ministro Puente reitera que la estación del AVE del Carmen estará operativa antes de que termine el año

No se atisban retrasos en el calendario. El Gobierno de España insiste en que la futura estación de ferrocarril de Murcia del Carmen estará lista este mismo año. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, volvió a reiterar este lunes durante la inauguración del último tramo del Arco Noroeste en la Región de Murcia que, antes de que termine 2026, la ciudad contará la esperada infraestructura estratégica para la capital murciana y para el desarrollo de la nueva Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería.

La idea es sustituir el esquema provisional con el que llegó la Alta Velocidad en diciembre de 2022 por una terminal definitiva, más grande, soterrada en parte y adaptada tanto a los servicios AVE como a Cercanías y Regionales. Cabe recordar que la nueva estación se ubicará próxima a la actual, con una rasante unos 8 metros más baja, y con una configuración pasante pensada solo para viajeros.

En lo físico, la futura estación tendrá un edificio de viajeros en superficie, situado sobre los andenes y orientado hacia la gran avenida que se creará sobre el corredor ferroviario una vez completado el soterramiento. Debajo habrá 8 vías: 5 de ancho estándar y 3 de ancho mixto, con andenes de hasta 400 metros para alta velocidad y otros de 320 metros para Cercanías y tráficos regionales. El vestíbulo contará con un gran espacio central con entrada de luz natural hacia la zona de andenes, buscando que la estación funcione como nodo intermodal y como nueva puerta urbana de la ciudad.

En la Región se ha ejecutado el 76% de los 3.600 millones de euros previstos para infraestructuras

Puente presumió este lunes durante el acto a la altura de Cañada Hermosa de la inversión destinada en materia ferrocarril desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018: desde ese año pasó de 60 millones de euros a los 434 millones en 2021, un crecimiento que se refleja en la modernización de la red y en la puesta en marcha de infraestructuras clave. «No había en 2018 nada del Arco Noroeste, hoy está completado. No había tampoco Alta Velocidad en la ciudad, hoy existe», aseguró.

Respecto al avance del Corredor Mediterráneo, la pasada semana los operarios de Adif comenzaron el montaje de las vías de Alta Velocidad en la pedanía murciana de Nonduermas en dirección a Alcantarilla para cumplir con el propósito de que esté listo en 2027.

Entre los proyectos destacados enumeró precisamente las obras de la estación Murcia El Carmen, con una inversión de 600 millones de euros que, según el ministro, estará operativa y lista para los murcianos y pasajeros que utilicen los servicios del tren en los próximos meses. Además, el Corredor Mediterráneo y la conexión Murcia–Almería avanzan «más rápido que nunca», consolidando la Región como un eje logístico estratégico.

Puente señaló que de los 3.700 millones de euros previstos para infraestructuras ferroviarias, se han ejecutado ya 2.728 millones, lo que representa el 76% del total. El ministro confía en que para 2027 la red esté prácticamente concluida.

Una red "más moderna y preparada para el futuro"

«La planificación y el compromiso político han permitido dotar a Murcia de una red más moderna, equilibrada y preparada para el futuro», destacó, agradeciendo también el trabajo de técnicos, ingenieros y trabajadores de la construcción que han hecho realidad estos proyectos. «Gracias a su trabajo, hoy Murcia está mejor conectada», concluyó.

Después de la inauguración del último tramo del Arco Noroeste, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, reclamó la reapertura, modernización y electrificación de la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla, que considera «el segundo eje vertebrador de la Región», reiterando que su cierre desde hace años está afectando al desarrollo del transporte de cercanías y contribuyendo a la congestión en el entorno de la capital, más después de que desde el Ministerio que dirige Puente ya dejasen en duda hace unos días que pudiese reabrir la línea antes de que termine el año, un compromiso que hizo propio el delegado del Gobierno y actual secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas.

Óscar Puente, este lunes durante su intervención para inaugurar el último tramo del Arco Noroeste. / Israel Sánchez

Consumur llama a filas a Miras, Page y Moreno Bonilla para recuperar Chinchilla

Consumur solicitó este lunes formalmente por escrito la celebración de una cumbre con los presidentes de Castilla la Mancha, Andalucía y la Región de Murcia, con el objetivo de desbloquear la reapertura de la línea férrea Cartagena-Albacete.

En su calidad de promotora de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, Consumur pidió a los máximos representantes regionales que manifiesten su «pleno apoyo a las reivindicaciones que desde hace más de un año plantea la Comisión».

La plataforma consideró que, ante un compromiso ministerial «dudoso» tras la última reunión del pasado lunes, es necesario un «mayor empuje a nivel político» de las comunidades autónomas implicadas, según ha informado la organización. Según trasladó el presidente de Consumur, Roberto Barceló, en la carta remitida a las autoridades, «la visibilidad de los presidentes de Castilla la Mancha, Andalucía y Murcia supondría un más que claro espaldarazo para ayudar a agilizar el proceso de recuperación de dicha línea».

Barceló sostuvo que, con este respaldo, el Ministerio de Transportes «no tendría la menor duda de que los intereses generales de la ciudadanía se anteponen a los intereses políticos cuando los mismos se expresan desde la justicia demandada».

Asimismo, aclaró que esta petición se realiza «sin que ello suponga tampoco entrar en colisión con los intereses del resto de comunidades autónomas del Estado español». Entre los objetivos inmediatos que la Comisión ha puesto sobre la mesa destaca la urgencia de finalizar las obras para que la Agencia de Seguridad Ferroviaria autorice la apertura de la estación y el soterramiento «durante 2026».

Además, exigen la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) del tramo Murcia-Albacete y el restablecimiento de los trenes Alvia S-730, capaces de circular por vías convencionales y de AVE, lo que permitiría «plena autonomía sin necesidad de que los pasajeros tengan que hacer transbordo» en Albacete.