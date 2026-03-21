A. L. H.

Un grupo de niños desfila durante la Procesión del Ángel de Murcia 2026

Enunció Victor Hugo que “la fuerza más fuerte de todas es un corazón inocente”. Con esta premisa por bandera, más de 2.000 corazones inocentes, residentes en el pecho de 2.000 niños de 16 colegios de Murcia, participaron este sábado por la mañana en la Procesión del Ángel, desfile que tomó el centro histórico de la capital de la Región a modo de pistoletazo de salida de una Semana Santa que no es que caliente motores: es que ya está en marcha. Más información