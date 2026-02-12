Cómo llegar al centro de Murcia sin pasar por la avenida Miguel Induráin: desvíos y rutas recomendadas

El cierre al tráfico de la Avenida Miguel Induráin continúa alterando uno de los principales ejes de comunicación norte-sur de la ciudad de Murcia. El hundimiento de un colector subterráneo, detectado a mediados de diciembre de 2025, obligó a cortar la vía en el tramo comprendido entre la rotonda Homenaje a los Poetas y la rotonda de la Avenida del Rocío. Desde entonces, la circulación permanece interrumpida en ambos sentidos mientras avanzan unas obras de reparación de elevada complejidad técnica.

La actuación, condicionada por la profundidad de la infraestructura dañada y por factores meteorológicos, no tiene una solución inmediata. Las previsiones apuntan a que los trabajos se prolongarán al menos hasta junio de este año, lo que ha llevado al Ayuntamiento a reorganizar el tráfico y reforzar la señalización de itinerarios alternativos para canalizar los desplazamientos diarios hacia el centro urbano, especialmente desde pedanías y municipios del entorno.

Alternativas desde el norte y el oeste

Los conductores que acceden a Murcia desde el norte, incluidos los procedentes de Alcantarilla y zonas próximas como Zarandona, deben evitar el tramo afectado y optar por vías estructurales de mayor capacidad. Una de las rutas recomendadas es enlazar la Avenida Marina Española con la Avenida Juan de Borbón, un corredor que permite dirigirse hacia el centro sin atravesar Miguel Induráin y que conecta de forma directa con áreas como Plaza Circular o Ronda Norte.

Desde el corredor oriental y pedanías próximas, la Carretera de Alicante (MU-301) se presenta como otra alternativa eficaz. Esta vía permite rodear la zona cerrada y acceder al núcleo urbano por arterias principales, reduciendo la dependencia de calles interiores que pueden verse más saturadas en horas punta.

Accesos desde el sur y suroeste

Quienes se desplazan desde barrios del sur o suroeste de la ciudad cuentan con la Avenida Juan Carlos I como uno de los principales ejes de entrada. Esta arteria mantiene su capacidad como vía distribuidora hacia el centro y facilita la conexión con otras rondas y avenidas interiores sin necesidad de aproximarse al tramo cortado.

Asimismo, la Avenida Primero de Mayo absorbe parte del tráfico redirigido durante las obras. En determinados momentos se ha habilitado el uso del carril bus para mejorar la fluidez y aumentar la capacidad de circulación en esta zona, que soporta un volumen mayor de vehículos desde el inicio del corte.

Desde el este y sureste

Los accesos desde municipios y pedanías como Beniel o Santomera se canalizan preferentemente a través de la MU-30 (Circunvalación de Murcia), enlazando después con la Carretera de Alicante. Esta combinación permite evitar el eje de Miguel Induráin y acceder al centro por itinerarios mejor preparados para absorber tráfico intenso, con señalización reforzada por parte de la Policía Local.

Dispositivo municipal y recomendaciones

Para minimizar el impacto del cierre, el Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo especial de regulación del tráfico. La Policía Local supervisa los puntos más sensibles y se ha intensificado la señalización vertical y horizontal en los desvíos recomendados. El objetivo es dirigir los flujos hacia avenidas amplias y evitar la saturación de calles residenciales, especialmente en barrios próximos al tramo afectado.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, evitar las horas punta cuando sea posible y priorizar los grandes ejes viarios frente a atajos por calles interiores, que pueden generar retenciones adicionales.

Una reapertura aún lejana

La infraestructura dañada forma parte de un colector de gran envergadura que canaliza entre el 40% y el 50 % de las aguas residuales de la ciudad, lo que explica la complejidad de la intervención. Aunque los trabajos avanzan, la reapertura de la Avenida Miguel Induráin no se prevé antes de junio de 2026, siempre que las condiciones técnicas y meteorológicas permitan cumplir los plazos estimados. Hasta entonces, la reorganización del tráfico seguirá siendo clave para mantener la movilidad en uno de los corredores más transitados de Murcia.

Vías alternativas desde la rotonda de Media Markt hasta Puente Tocinos / Policía Local

Mapa de desvíos

Desde Alcantarilla y oeste (Javalí, Puebla de Soto)

Ruta recomendada:

Toma la MU-30 (Circunvalación Oeste) dirección Murcia. Sal hacia Avenida Juan de Borbón / Juan Carlos I. Continúa por Avenida Juan Carlos I. Accede al centro por: Plaza Circular Ronda Norte Gran Vía

Desde Molina de Segura y norte

Ruta recomendada:

Entra por Avenida Juan de Borbón. Continúa hacia Avenida Juan Carlos I. Baja hacia el centro por: Ronda Norte Avenida Libertad Plaza Circular

Es la alternativa más fluida en hora punta.

Desde Santomera, Beniel y este

Ruta recomendada:

Accede por MU-30 (Circunvalación Este). Sal hacia Carretera de Alicante (N-340 / Avenida de Alicante). Continúa hasta Plaza Circular. Desde ahí distribúyete hacia Gran Vía o Ronda Norte.

Evita intentar cruzar hacia Miguel Induráin por calles interiores.

Desde El Palmar y sur

Ruta recomendada:

Entra por Ronda Sur (MU-30). Sal hacia Avenida Primero de Mayo. Continúa hacia: Paseo Florencia Gran Vía

En hora punta puede haber retenciones, pero es más estable que las calles del Infante.

Desde Altorreal y La Alcayna

Ruta recomendada:

