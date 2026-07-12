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Denuncian la falta de accesibilidad en pedanías de la Región

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Enrique Soler

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Denuncian la falta de accesibilidad en pedanías de la Región

Enrique Soler

Moratalla
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La falta de accesibilidad universal en las pedanías de la Región comienza a ser un problema acuciante, cuyos vecinos vuelven a ser los grandes perjudicados. El envejecimiento de gran parte de la población está generando un serie de problemas de accesibilidad en las pedanías y diseminados. Otra vez la mal llamaba España vaciada vuelve a ser la gran protgonista. Más información

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