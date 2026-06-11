Jaime Zaragoza

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Arde la emblemática Hoguera del Titanic de Águilas a dos semanas de San Juan

Un incendio ha calcinado la popular Hoguera del Titanic de Águilas 14 días antes de San Juan. La estructura, dedicada este año al Embarcadero del Hornillo, había sido construida durante dos meses por vecinos de Las Molinetas y Las Majadas, que ahora estudian si podrán reconstruirla a tiempo. Más información