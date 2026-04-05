Enrique Soler

Así se ha vivido la procesión del Resucitado en Caravaca

En el cortejo han participado el Ángel Triunfante, que se encuentra en el convento de los padres Carmelitas; El sagrado Corazón de Jesús Resucitado de la parroquia de El Salvador, San Juan Evangelista de la ermita de Santa Elena, la Virgen de la Cabeza de la parroquia de la Concepción y una pieza muy especial como es el Niño Jesús entronizado del siglo XVIII, que perteneció a la Compañía de Jesús, y que pertenece a una colección privada. Más información