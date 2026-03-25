Enrique Soler

El festival Estrenarte abre la convocatoria de su sexta edición

El festival Estrenarte 2026 abre hoy, y hasta el 9 de mayo, el plazo para la presentación de proyectos en cualquiera de las disciplinas de creación artística, como música, artes plásticas y visuales, artes escénicas, cine o diseño de moda. Así lo ha explicado hoy en Cehegín la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, en la presentación de la sexta edición del certamen desarrollado por la Dirección General de Juventud, que cuenta con una dotación económica de cerca de 300.000 euros. Más información