Calasparra no se toca

Clausura de las instalaciones de Reciclados Tara en Calasparra

El Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, clausuró hoy la actividad de una planta de gestión y tratamiento de residuos ubicada en el paraje Los Pontones, en el término municipal de Calasparra. El cierre, desarrollado junto al SEPRONA, es consecuencia directa de la inspección realizada en verano del 2025 y al expediente sancionador emitido por la Dirección General de Medio Ambiente Más información