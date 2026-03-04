Jaime Zaragoza

Conmoción en Águilas por la muerte en accidente de tráfico del presidente del Patronato Musical Aguileño

Águilas se encuentra conmocionada tras el fallecimiento en accidente de tráfico de Luis Eduardo López Tomás, presidente del Patronato Musical Aguileño Francisco Díaz Romero, tras una colisión frontal este martes en la carretera RM-11, en el término municipal de Lorca. Más información