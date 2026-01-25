Enrique Soler

Fiesta de las Cuadrillas en Barranda

Miles de personas volvieron acudieron a su cita anual con la Música de Raíz y las tradicionales populares en la pedanía caravaqueña de Barranda. Un total de 13 formaciones procedentes de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y las Islas Baleares participaron en esta edición, y que con la jornada de hoy ha puesto en punto final a un fin de semana repleto de actividades. La Fiesta de las Cuadrillas, organizada por los Aguilanderos de Barranda con la colaboración del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ha consolidado en esta edición su carácter divulgativo y formativo, ampliando espacios y contenidos dedicados a la investigación, la transmisión musical y la puesta en valor del patrimonio inmaterial.