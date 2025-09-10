Cehegín celebra el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Maravillas en el segundo día de indulgencia plenaria del Año Jubilar. Cehegín ha vivido esta mañana uno de los días más significativos de su historia reciente al conmemorar el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Maravillas, Patrona de la localidad. La jornada, que coincide con su festividad, ha reunido a multitud de fieles en un ambiente marcado además por la posibilidad de obtener la Indulgencia Plenaria en este Año Jubilar, en el que se celebraba su segundo día de concesión.