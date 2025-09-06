El cuarto encierro de Calasparra ha tenido como protagonistas a los astados de la prestigiosa ganadería sevillana de Dolores Aguirre, hierro de reconocido prestigio en el campo y que goza de gran cartel en ferias y encierros por la seriedad y trapío de sus reses.

El encierro ha estado marcado por la gran afluencia de público, con miles de personas que llenaron el recorrido, en lo que ha sido el más multitudinario de la presente edición. La manada, encabezada por los bueyes, mantuvo la unidad durante buena parte del trazado, ofreciendo carreras rápidas y de gran vistosidad en calles como Lavador y Ordóñez, donde se vivieron algunos de los momentos más destacados de la mañana.