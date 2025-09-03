El primero de los encierros de Calasparra, con astados de la ganadería El Pincha, se ha saldado con mucha emoción, tensión y también con un susto que afortunadamente quedó en un herido leve. El recorrido, que se prolongó durante 11 minutos y 45 segundos, estuvo marcado por la abundancia de corredores y por varias carreras de gran vistosidad.

La manada se mostró compacta en los primeros compases, pero a la altura del inicio de la calle Ordóñez uno de los novillos rompió el grupo, quedando rezagado y ofreciendo los momentos de mayor peligro de la mañana. Allí, el astado protagonizó embestidas y escenas de tensión que pusieron a prueba la pericia de los mozos.

El novillo, aunque retrasado, mantuvo la atención hasta la entrada en la plaza. Fue necesaria la intervención extraordinaria de los pastores y del personal de la organización, que realizaron un trabajo impecable para conducirlo finalmente a los corrales de la plaza de toros municipal.

El balance sanitario deja un solo herido por contusiones leves, tras una aparatosa caída justo en la calle Ordóñez, en plena cara de los astados. Pese al sobresalto, no se han registrado incidentes de mayor gravedad, y la cita inaugural confirma que la feria taurina del Arroz de Calasparra y los encierros arrancan con intensidad y mucho público en las calles.