Abdelalí, un marroquí que reside en Torre Pacheco, se ha dirigido este lunes por la noche a los medios para pedir paz en el municipio tras la espiral de violencia desatada en los últimos días a raíz de la agresión a Domingo, un vecino de la localidad.

El hombre se ha pronunciado en nombre de un grupo de vecinos migrantes del municipio, entre ellos imanes de mezquitas, que han mediado esta noche para calmar los ánimos entre los más jóvenes.

"Queremos la paz, la Policía y la Guardia Civil ya están haciendo su trabajo", ha indicado Abdelalí, quien ha dejado claro que "no queremos delincuentes, no queremos violencia ni gente que venga de fuera a montar follones aquí; no queremos problemas".

"Los que han hecho el delito de golpear al hombre, pagarán las consecuencias, es la Policía la que tiene que hacer su trabajo", ha insistido.

Abdelalí, que lleva más de 20 años en la Región, ha apuntado que la convivencia en la localidad habitualmente "es buena". "Ahora tenemos miedo, yo tengo mi negocio y mis hijos viven aquí", ha señalado.

"No queremos conflicto con españoles, ni con marroquíes ni con nadie". Por eso, han salido a la calle a hablar con los jóvenes marroquíes que están participando en los altercados "para defenderse de los que vienen a por nosotros": "Les hemos dicho que estén tranquilos, que se vayan a sus casas".

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han reforzado este lunes con drones y efectivos de Valencia el dispositivo de seguridad desplegado en el municipio.