Bombos calentando y largas colas a las puertas del Teatro Real para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Sara Fernández

Sara Fernández

PI STUDIO

Los más devotos de la lotería de Navidad llevan días a las puertas del Teatro Real para poder asistir al sorteo más especial del año. Mientras, en el interior se ultiman los preparativos para que mañana, a partir de las 9:00 horas, no haya ningún sobresalto y la suerte llame a miles de puertas.

