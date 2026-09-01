Sara Fernández

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Gran destrucción en la población chilena de Ñuble tras el paso de un tornado

Un tornado ha dejado un rastro de destrucción a su paso por la región chilena de Nuble, y lo peor es que es el segundo en apenas un mes. Los habitantes de la zona tratan ahora de recuperar lo poco que queda de sus hogares, alguno de ellos completamente destruidos y otros muchos muy dañados. Las imágenes aéreas muestran el nivel de destrucción provocado por el tornado en la zona.