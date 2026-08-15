Javier Vendrell Camacho

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Marruecos frustra el intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Fnideq (Castillejos en español).