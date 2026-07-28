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Un fuerte terremoto sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa. Más información

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