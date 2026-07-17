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El Partido Laborista anuncia a Andy Burnham como nuevo líder y sustituto de Starmer

Andy Burnham se ha convertido este viernes en el nuevo líder del Partido Laborista británico, en el último y definitivo paso antes de su nombramiento el lunes que viene como nuevo primer ministro de Reino Unido, en la exitosa culminación del órdago que lanzó contra su debilitado predecesor, Keir Starmer, quien terminó dimitiendo el pasado 22 de junio tras una sucesión de polémicas.