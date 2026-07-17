Lucía Feijoo Viera

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Mamdani confiesa que creyó que la foto en la que Messi baña a Lamine Yamal era IA

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confesó este jueves que pensaba que la popular fotografía en la que Leo Messi baña a Lamine Yamal cuando este era bebé se trataba de inteligencia artificial (IA). "Como persona a la que le gusta considerarse experta en tecnología y capaz de distinguir entre una imagen generada por IA y una real, pensé que la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal era IA", comentó Mamdani durante una rueda de prensa.