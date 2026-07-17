Secciones

Es noticia
Notas de corte UMUMar MenorOposiciones enfermeríaTagliafico Real MurciaElecciones Fremm
instagramlinkedin
Mamdani confiesa que creyó que la foto en la que Messi baña a Lamine Yamal era IA

Mamdani confiesa que creyó que la foto en la que Messi baña a Lamine Yamal era IA

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mamdani confiesa que creyó que la foto en la que Messi baña a Lamine Yamal era IA

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confesó este jueves que pensaba que la popular fotografía en la que Leo Messi baña a Lamine Yamal cuando este era bebé se trataba de inteligencia artificial (IA). "Como persona a la que le gusta considerarse experta en tecnología y capaz de distinguir entre una imagen generada por IA y una real, pensé que la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal era IA", comentó Mamdani durante una rueda de prensa.

TEMAS

Tracking Pixel Contents