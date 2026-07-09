Sara Fernández

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Estados Unidos vuelve a bombardear objetivos estratégicos en Irán por segunda noche consecutiva

Estados Unidos vuelve a atacar Irán por segunda noche consecutiva. Hay fuegos cruzados en esta ruptura del alto al fuego y máxima tensión regional. Los bombardeos impactaban sobre objetivos estratégicos como una torre de control marítimo de Chabahar, al sur del país. Es la primera vez que el Comando Central estadounidense ataca esta zona desde la tregua. Trump cumple, así, la amenaza que, horas antes, hacía en la cumbre de la OTAN y, de vuelta en su avión, hacía un balance de estos ataques jactándose del duro golpe al país iraní. Unos "golpes", como los ha llamado Trump, que Teherán ya ha advertido tendrán respuesta. Y en medio de este intercambio de ataques, el régimen iraní exhibe por primera vez cómo quedó el complejo de Alí Jameneí tras el ataque que acabó con su vida el pasado febrero. Un magnicidio que marcó el inicio del mayor conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.