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León XIV homenajea a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo como parte de su visita a Lampedusa

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Javier Vendrell Camacho

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León XIV homenajea a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo como parte de su visita a Lampedusa

Javier Vendrell Camacho

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El papa León XIV rindió homenaje este sábado a los migrantes fallecidos en la ruta del Mediterráneo central durante su visita a la isla italiana de Lampedusa, en la que también evocó el legado de su predecesor, Francisco, en la atención a esta crisis humanitaria.

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