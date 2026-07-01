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Impactantes imágenes de la erupción del volcán Taal en Filipinas

Impactantes imágenes de la erupción del volcán Taal en Filipinas

Sara Fernández

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Impactantes imágenes de la erupción del volcán Taal en Filipinas

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El volcán Taal, situado a 70 kilómetros de Manila, entró el martes en una "erupción freatomagmática menor", según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs). El evento consistió en tres pulsos que produjeron chorros de ceniza gris oscura y columnas de vapor que se elevaron 1200 metros sobre el cráter antes de desplazarse hacia el suroeste, informó el instituto. También dieron a conocer que la erupción "duró cuatro minutos y medio, según observaciones sísmicas, infrasónicas y visuales", por lo que la agencia gubernamental mantiene en el volcán un nivel de alerta 1 de un máximo de cinco.

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