Lucía Feijoo Viera

Marco Rubio cuestiona la utilidad de la OTAN tras el veto de España: “Si se niega el acceso a las bases, ¿para qué estar?”

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, cuestiona abiertamente la utilidad de la OTAN tras el veto de España al uso de sus bases militares durante el actual conflicto bélico contra Irán. La negativa del Gobierno a permitir operaciones estadounidenses en suelo español ha abierto una profunda brecha en la alianza transatlántica. La administración americana se pregunta para qué continuar en la organización y avisa que tendrá que debatirse en la próxima reunión de líderes. Más información