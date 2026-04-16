Lucía Feijoo Viera

EEUU asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo

Irán aseguró que matendría los "dedos en el gatillo" durante la negociación con EEUU. Algo parecido ha manifestado este jueves el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth: las Fuerzas Armadas de su país están en una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo" de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal. Más información