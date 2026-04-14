Israel mata a cinco palestinos, entre ellos un niño, en dos ataques en Gaza
El Ejército israelí mató este martes a cinco gazatíes, entre ellos un niño, en dos ataques en el norte de la Franja de Gaza, uno de ellos contra un vehículo policial en la capital gazatí y el otro en Beit Lahia. Según informó la Defensa Civil gazatí, en el ataque contra el vehículo murieron cuatro personas -entre ellas el niño- y los cuerpos fueron trasladados a los hospitales Shifa y de Ahli de la ciudad de Gaza.
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