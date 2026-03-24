Lucía Feijoo Viera

Israel bombardea puentes en el sur del Líbano

En los últimos días, Israel ha seguido bombardeando puentes en el sur del Líbano, lo que amenaza con dejar incomunicada toda la región fronteriza en medio de los combates con el grupo chií Hizbulá y sin más ojos externos en la zona que la misión de paz de la ONU (FINUL). Como ya ocurrió durante el anterior conflicto de 2024, la franja más meridional del país permanece prácticamente inaccesible mientras la intensa campaña de bombardeos aéreos lanzada por Israel a comienzos de mes se solapa con una operación terrestre dentro del territorio libanés. Más información