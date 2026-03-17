Sara Fernández

Bombardean el hospital de drogodependientes de Afganistán dejando 400 muertos

Un devastador ataque aéreo contra un hospital en Kabul ha dejado al menos 400 muertos y unos 250 heridos, según informaron las autoridades afganas, en uno de los episodios más sangrientos del conflicto reciente en la región. El bombardeo impactó en un centro de rehabilitación de drogodependientes, que albergaba a miles de pacientes, provocando la destrucción de gran parte de sus instalaciones y escenas de caos entre los supervivientes.