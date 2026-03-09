Lucía Feijoo Viera

Explosión en una sinagoga en la ciudad belga de Lieja

La Policía investiga una explosión registrada la pasada madrugada ante una sinagoga en Lieja (este de Bélgica) que no ha dejado heridos pero sí daños materiales y que autoridades locales y federales han condenado como un acto "criminal" y de "antisemitismo". Más información