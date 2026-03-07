Javier Vendrell Camacho

Más de 40 muertos en ataques israelíes contra la zona libanesa de Nabi Shit

Al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas la madrugada de este sábado en una serie de bombardeos israelíes contra el área de Nabi Shit, en el este del Líbano, donde el Estado judío llevó a cabo una incursión con helicópteros para buscar pistas sobre un piloto desaparecido. Más información