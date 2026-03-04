Atlas News

Melania hace historia en la ONU

En el ascenso de Melania, esta vez no fallaron las escaleras, como ocurrió el año pasado, aunque por si acaso ella se agarra a la barandilla, la primera dama asciende al corazón de la seguridad internacional, saluda ante el tapiz del Guernica, símbolo antibelicista por excelencia, mientras su marido bombardea Irán. Aprovechando la presidencia rotatoria de Estados Unidos, y dado que Donald Trump está muy ocupado, Melania toma el mazo tras el rótulo de presidente de Estados Unidos. Comienza la sesión y asistimos al disparate. Sin saltarse una coma, Melania lee un discurso centrado en la paz a través de la educación. La subsecretaria de la ONU, guardián de la paz, le recuerda que están muriendo niños ahora mismo en Irán. Melania se retira el pelo, que no es lo mismo que llevarse las manos a la cabeza ante la papeleta, porque está haciendo historia y porque el tema de su discurso entra en total contradicción con la guerra que está llevando a cabo su país. Melania implora a la ONU que construyan una futura generación de líderes que abracen la paz a través de la educación. El mundo al revés.