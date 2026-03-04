Secciones

Impactantes imágenes del ataque con misiles de Irán contra Israel y objetivos de Estados Unidos

Lucía Feijoo Viera

La agencia progubernamental iraní Mehr difundió este miércoles imágenes de la decimoséptima oleada de disparos de misiles de la operación “Promesa Verdadera 4”, lanzada el martes 3 de marzo contra Israel y objetivos vinculados a Estados Unidos en Oriente Medio. Más información

