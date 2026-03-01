Secciones

Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Ali Jameneí

Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, tras estallar violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que intentaba protestar frente al consulado de Estados Unidos por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

