Impresionantes imágenes del ataque de un dron iraní contra un edificio en Bahréin
Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala contra Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contraataque.
