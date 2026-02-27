Matías Vallés

'El Reino Unido estudia una abdicación a la española de Carlos III'

¿Se imaginan una foto de Jeffrey Epstein en Marivent o en la Zarzuela? Pues bien, el pederasta estuvo en el castillo de Balmoral, residencia veraniega de la Reina de Inglaterra. Esta circunstancia permite valorar el impacto diferencial de la infiltración del magnate en el Reino Unido, que no se salda con la detención ni el posible encarcelamiento de un patán como el príncipe Andrés.