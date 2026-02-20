Atlas News

El Supremo de Estados Unidos considera ilegales los aranceles de Donald Trump

Trump ha arremetido de forma brutal contra el hombre que le tomó juramento, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los otros cinco jueces que han declarado ilegales sus aranceles. Presentados en el llamado "Día de la liberación" han sido la principal arma de Trump en su guerra comercial de amenazas y chantajes contra competidores como la Unión Europea o China. Los magistrados tumban los aranceles generales, recíprocos, según Trump. Quedan fuera los impuestos a productos específicos, como el acero o los automóviles. El presidente asegura que peleará para no tener que devolver los 175.000 millones recaudados hasta ahora. Y en un desafío frontal a la justicia de su país: ha dado orden de imponer un arancel del 10% a todos los países que comercien con Estados Unidos. Más información