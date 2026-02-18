Vídeo: EFE | Foto: EP

Ocho horas de negociaciones entre Ucrania y Rusia sin avances hacia la paz

Ocho horas duró la tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, cuyo principal resultado conocido han sido los planteamientos de cómo se verificaría el respeto de un alto el fuego, una vez que haya un acuerdo al respecto, según reconocieron las partes.