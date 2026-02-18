Secciones

Equipos de rescate intentan rescatar a seis esquiadores atrapados por una avalancha en California

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

Equipos de rescate con esquís y snowcats lucharon contra la ventisca para intentar rescatar a seis esquiadores de travesía que aún estaban con vida, pero atrapados, el martes tras una avalancha en las escarpadas montañas del norte de California que dejó a otros 10 esquiadores desaparecidos, mientras el peligro de más deslizamientos seguía siendo alto.

