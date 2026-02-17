Sara Fernández

El momento en el que un tiroteo en un partido de hockey acaba con tres muertos y dos heridos

Conmoción en Estados Unidos, por un nuevo tiroteo mortal, en pleno partido de hockey infantil, en una escuela del estado de Rhode Island. Un hombre, parece que con problemas mentales, abrió fuego contra su propia familia, antes de quitarse la vida. Hay dos víctimas mortales y tres heridos críticos.